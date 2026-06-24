Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Addex Therapeutics-Investment
|
24.06.2026 10:03:49
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Addex Therapeutics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Addex Therapeutics-Anteile an diesem Tag 1,54 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 65,147 Addex Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2,97 CHF, da sich der Wert einer Addex Therapeutics-Aktie am 23.06.2026 auf 0,05 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97,03 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 5,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.
|
10:03
|SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.06.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
23.06.26
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.06.26
|Aufschläge in Zürich: SPI beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.06.26
|Handel in Zürich: SPI fester (finanzen.at)
|
22.06.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,05
|2,22%