SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Addex Therapeutics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Addex Therapeutics-Anteile an diesem Tag 1,54 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 65,147 Addex Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2,97 CHF, da sich der Wert einer Addex Therapeutics-Aktie am 23.06.2026 auf 0,05 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97,03 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 5,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at