SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Addex Therapeutics von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Addex Therapeutics-Einstiegs gewesen.

Das Addex Therapeutics-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,06 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Addex Therapeutics-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173 010,381 Addex Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.12.2025 9 653,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,06 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,46 Prozent verringert.

Addex Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at