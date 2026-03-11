SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Addex Therapeutics-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Addex Therapeutics-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,72 CHF. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,765 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (0,05 CHF), wäre die Investition nun 1,65 CHF wert. Mit einer Performance von -98,35 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Addex Therapeutics zuletzt 6,79 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at