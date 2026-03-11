Addex Therapeutics Aktie
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Addex Therapeutics-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,72 CHF. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,765 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (0,05 CHF), wäre die Investition nun 1,65 CHF wert. Mit einer Performance von -98,35 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Addex Therapeutics zuletzt 6,79 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
