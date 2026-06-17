Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Profitable Addex Therapeutics-Investition?
|
17.06.2026 10:04:19
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Addex Therapeutics-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Addex Therapeutics-Papier 0,11 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Addex Therapeutics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94 786,730 Addex Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers auf 0,04 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 132,70 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 58,67 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 5,40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
17.06.26
|SPI aktuell: So performt der SPI mittags (finanzen.at)
|
17.06.26
|SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.06.26
|Gewinne in Zürich: SPI beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Handel aktuell: SPI mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
15.06.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)