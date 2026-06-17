SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Addex Therapeutics-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Addex Therapeutics-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Addex Therapeutics-Papier 0,11 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Addex Therapeutics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94 786,730 Addex Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers auf 0,04 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 132,70 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 58,67 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 5,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at