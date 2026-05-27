Addex Therapeutics Aktie

Addex Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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Langfristige Investition 27.05.2026 10:03:35

SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Addex Therapeutics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Addex Therapeutics-Papier statt. Der Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 1,47 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6 802,721 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 322,45 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 322,45 CHF entspricht einer negativen Performance von 96,78 Prozent.

Jüngst verzeichnete Addex Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 5,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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