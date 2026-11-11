SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Addex Therapeutics-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Addex Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Addex Therapeutics-Papier bei 1,24 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8 064,516 Addex Therapeutics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 174,19 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Papiers am 10.11.2026 auf 0,02 CHF belief. Mit einer Performance von -98,26 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 2,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at