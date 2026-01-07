Addex Therapeutics Aktie

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

Addex Therapeutics-Investment im Blick 07.01.2026

SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Addex Therapeutics-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Addex Therapeutics-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Addex Therapeutics-Aktie an diesem Tag 1,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Addex Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 62,500 Addex Therapeutics-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3,28 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Papiers am 06.01.2026 auf 0,05 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 96,73 Prozent.

Zuletzt verbuchte Addex Therapeutics einen Börsenwert von 7,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

