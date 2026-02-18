Addex Therapeutics Aktie

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

Profitables Addex Therapeutics-Investment? 18.02.2026 10:04:02

SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Addex Therapeutics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 18.02.2025 wurde die Addex Therapeutics-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,06 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Addex Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 666,667 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 81,00 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Anteils am 17.02.2026 auf 0,05 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19,00 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Addex Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 7,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

