SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Addex Therapeutics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 13.05.2025 wurde die Addex Therapeutics-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Addex Therapeutics-Papier bei 0,06 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 760,563 Addex Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Aktien wären am 12.05.2026 79,23 CHF wert, da der Schlussstand 0,05 CHF betrug. Mit einer Performance von -20,77 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Addex Therapeutics betrug jüngst 5,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at