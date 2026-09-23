Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Addex Therapeutics-Investmentbeispiel
|
23.09.2026 10:03:49
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Addex Therapeutics-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,58 CHF wert. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 387,597 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8,84 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Anteils am 22.09.2026 auf 0,02 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 99,12 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Addex Therapeutics zuletzt 2,65 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.
|
15:58
|Schwacher Handel: SPI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.09.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
22.09.26
|SPI aktuell: SPI zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
18.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
18.09.26
|Börse Zürich in Grün: Das macht der SPI am Freitagmittag (finanzen.at)
|
18.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|9,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.