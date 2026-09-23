Addex Therapeutics Aktie

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WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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Addex Therapeutics-Investmentbeispiel 23.09.2026 10:03:49

SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Addex Therapeutics-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Addex Therapeutics-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,58 CHF wert. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 387,597 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8,84 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Anteils am 22.09.2026 auf 0,02 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 99,12 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Addex Therapeutics zuletzt 2,65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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