SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Addex Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 0,32 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 154,574 Addex Therapeutics-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 0,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 152,05 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 84,79 Prozent.
Addex Therapeutics war somit zuletzt am Markt 7,25 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
