Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Addex Therapeutics-Performance
|
28.01.2026 10:04:00
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet
Die Addex Therapeutics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 0,19 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 520,833 Addex Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.01.2026 28,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,05 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 71,67 Prozent.
Der Marktwert von Addex Therapeutics betrug jüngst 7,62 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,06
|-1,77%
