Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Lohnende Addex Therapeutics-Anlage?
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15.07.2026 10:03:41
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Addex Therapeutics-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 0,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 000,000 Addex Therapeutics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,04 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 39,40 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,60 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Addex Therapeutics einen Börsenwert von 5,13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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