SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurden Addex Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,66 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3 759,398 Addex Therapeutics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 196,99 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Anteils am 10.02.2026 auf 0,05 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 98,03 Prozent verkleinert.
Addex Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
