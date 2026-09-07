Adecco Aktie

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WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

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Adecco SA-Investition 07.09.2026 10:04:00

SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adecco SA von vor 3 Jahren gekostet

SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adecco SA von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Adecco SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Adecco SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Adecco SA-Aktie bei 37,43 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,717 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 24,16 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 645,47 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 645,47 CHF, was einer negativen Performance von 35,45 Prozent entspricht.

Alle Adecco SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Adecco

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