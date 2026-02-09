SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adecco SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adecco SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Adecco SA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 54,47 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 18,360 Adecco SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 421,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 22,94 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 57,88 Prozent.

Am Markt war Adecco SA jüngst 3,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at