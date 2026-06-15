SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adecco SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das Adecco SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Adecco SA-Aktie an diesem Tag 28,46 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,137 Adecco SA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,81 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 555,52 CHF wert. Mit einer Performance von -44,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Adecco SA jüngst 2,74 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at