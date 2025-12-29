Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Lohnender Adecco SA-Einstieg?
|
29.12.2025 10:03:51
SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Adecco SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,93 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 323,311 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 248,63 CHF, da sich der Wert eines Adecco SA-Papiers am 23.12.2025 auf 22,42 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,51 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Adecco SA einen Börsenwert von 3,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Adecco
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|23,98
|-0,83%