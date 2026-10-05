SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Adecco SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adecco SA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35,90 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 278,552 Adecco SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 6 629,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 33,70 Prozent vermindert.

Alle Adecco SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at