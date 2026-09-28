SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adecco SA von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Adecco SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Adecco SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Adecco SA-Anteile bei 22,32 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,803 Adecco SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (24,32 CHF), wäre das Investment nun 1 089,61 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,96 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Adecco SA betrug jüngst 4,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at