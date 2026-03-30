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Adecco Aktie

Adecco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

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Performance im Blick 30.03.2026 10:03:40

SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Adecco SA-Einstiegs gewesen.

Am 30.03.2021 wurde das Adecco SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 64,64 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 154,703 Adecco SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 18,57 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 872,83 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 71,27 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Adecco SA einen Börsenwert von 3,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Adecco

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