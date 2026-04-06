SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Adecco SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 06.04.2016 wurde das Adecco SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Adecco SA-Papier an diesem Tag bei 60,99 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,640 Adecco SA-Aktien. Die gehaltenen Adecco SA-Papiere wären am 02.04.2026 31,02 CHF wert, da der Schlussstand 18,92 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 68,98 Prozent vermindert.

Adecco SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,18 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at