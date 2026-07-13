Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Lohnende Adecco SA-Anlage?
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13.07.2026 10:04:05
SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Adecco SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32,29 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adecco SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 309,693 Adecco SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Adecco SA-Papiers auf 17,37 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 379,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,21 Prozent verringert.
Adecco SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,01 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Adecco
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