Adecco Aktie

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WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

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Adecco SA-Performance im Blick 06.07.2026 10:03:54

SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adecco SA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.07.2025 wurde das Adecco SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Adecco SA-Papier 24,80 CHF wert. Bei einem Adecco SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,323 Adecco SA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Adecco SA-Aktien wären am 03.07.2026 651,21 CHF wert, da der Schlussstand 16,15 CHF betrug. Damit wäre die Investition 34,88 Prozent weniger wert.

Adecco SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,80 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Adecco

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