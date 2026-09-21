SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adecco SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Adecco SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das Adecco SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 53,38 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,873 Adecco SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,64 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,16 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,84 Prozent verringert.

Adecco SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at