SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adecco SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adecco SA-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Adecco SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 59,04 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 169,377 Adecco SA-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 915,99 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 30.12.2025 auf 23,12 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 60,84 Prozent verkleinert.

Adecco SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at