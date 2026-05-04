SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adecco SA von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adecco SA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 04.05.2016 wurden Adecco SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 60,34 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,572 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 17,92 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 296,97 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 70,30 Prozent vermindert.

Der Adecco SA-Wert an der Börse wurde auf 3,01 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at