Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Lohnender Adecco SA-Einstieg?
|
26.01.2026 10:04:21
SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adecco SA von vor 3 Jahren bedeutet
Am 26.01.2023 wurde das Adecco SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Adecco SA-Anteile bei 33,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 295,858 Adecco SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (22,70 CHF), wäre das Investment nun 6 715,98 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32,84 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Adecco SA belief sich zuletzt auf 3,79 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Adecco
Analysen zu Adecco SA
