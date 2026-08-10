Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Adecco SA-Investition im Blick
|
10.08.2026 10:03:54
SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren angefallen
Die Adecco SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,58 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,661 Adecco SA-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (23,66 CHF), wäre die Investition nun 62,96 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,04 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Adecco SA eine Börsenbewertung in Höhe von 4,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Adecco
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