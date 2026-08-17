Adecco Aktie

Adecco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

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Investmentbeispiel 17.08.2026 10:04:12

SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren angefallen

SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Adecco SA-Aktien verlieren können.

Am 17.08.2021 wurden Adecco SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 51,96 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,246 Adecco SA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 454,97 CHF, da sich der Wert eines Adecco SA-Anteils am 14.08.2026 auf 23,64 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 54,50 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Adecco SA belief sich jüngst auf 4,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Adecco

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