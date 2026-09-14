Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Performance im Blick
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14.09.2026 10:03:41
SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Adecco SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47,47 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 210,659 Adecco SA-Aktien. Die gehaltenen Adecco SA-Papiere wären am 11.09.2026 5 085,32 CHF wert, da der Schlussstand 24,14 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 49,15 Prozent gesunken.
Insgesamt war Adecco SA zuletzt 4,16 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Adecco
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