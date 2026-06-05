SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Adval Tech-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Adval Tech-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Adval Tech-Anteile bei 128,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adval Tech-Aktie investiert, befänden sich nun 7,813 Adval Tech-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 44,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 350,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 65,00 Prozent.

Adval Tech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at