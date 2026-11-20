So viel hätten Anleger mit einem frühen Adval Tech-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Adval Tech-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Adval Tech-Papier an diesem Tag 113,00 CHF wert. Bei einem Adval Tech-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,850 Adval Tech-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (42,00 CHF), wäre das Investment nun 371,68 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -62,83 Prozent.

Insgesamt war Adval Tech zuletzt 31,22 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at