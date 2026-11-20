Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Frühes Investment
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Adval Tech-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Adval Tech-Papier an diesem Tag 113,00 CHF wert. Bei einem Adval Tech-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,850 Adval Tech-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (42,00 CHF), wäre das Investment nun 371,68 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -62,83 Prozent.
Insgesamt war Adval Tech zuletzt 31,22 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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