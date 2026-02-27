Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
27.02.2026 10:03:43
SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Adval Tech-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 148,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Adval Tech-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,568 Adval Tech-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (34,40 CHF), wäre das Investment nun 2 324,32 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 76,76 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Adval Tech eine Marktkapitalisierung von 27,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
