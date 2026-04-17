Adval Tech Aktie

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WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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Frühe Investition 17.04.2026 10:03:58

SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Adval Tech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Adval Tech-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 173,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,578 Adval Tech-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 34,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19,65 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 80,35 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Adval Tech betrug jüngst 25,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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