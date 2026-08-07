Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Adval Tech-Anlage unter der Lupe
|
07.08.2026 10:03:56
SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Adval Tech-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 185,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,405 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Adval Tech-Papiers auf 43,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 232,43 CHF wert. Damit wäre die Investition um 76,76 Prozent gesunken.
Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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