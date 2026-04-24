Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Hochrechnung
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adval Tech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Adval Tech-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 147,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investierten, hätten nun 6,803 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.04.2026 gerechnet (36,00 CHF), wäre die Investition nun 244,90 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 75,51 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Adval Tech belief sich zuletzt auf 24,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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