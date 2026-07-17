Adval Tech Aktie

Adval Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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Langfristige Anlage 17.07.2026 10:03:58

SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adval Tech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Adval Tech eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Adval Tech-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Adval Tech-Anteile bei 208,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adval Tech-Aktie investiert, befänden sich nun 4,808 Adval Tech-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 204,81 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 16.07.2026 auf 42,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 79,52 Prozent abgenommen.

Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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