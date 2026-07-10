SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Adval Tech gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Adval Tech-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Adval Tech-Aktie 177,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hat, hat nun 0,565 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 22,82 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 09.07.2026 auf 40,40 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 77,18 Prozent gleich.

Adval Tech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,41 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at