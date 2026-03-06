Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Lohnender Adval Tech-Einstieg?
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Adval Tech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Adval Tech-Anteile an diesem Tag bei 67,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adval Tech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,481 Adval Tech-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 51,56 CHF, da sich der Wert einer Adval Tech-Aktie am 05.03.2026 auf 34,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,44 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Adval Tech belief sich zuletzt auf 25,38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|37,80
|-1,56%
