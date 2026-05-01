Adval Tech Aktie

Adval Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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Rentables Adval Tech-Investment? 01.05.2026 10:03:56

SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Adval Tech eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Adval Tech-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Adval Tech-Anteile bei 62,50 CHF. Bei einem Adval Tech-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 160,000 Adval Tech-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 792,00 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 30.04.2026 auf 36,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 42,08 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Adval Tech belief sich zuletzt auf 25,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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