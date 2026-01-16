SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adval Tech-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Adval Tech-Aktie gebracht.

Am 12.01.2023 wurde das Adval Tech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Adval Tech-Anteile an diesem Tag 144,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 69,444 Adval Tech-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.01.2026 2 430,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 35,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 75,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Adval Tech belief sich zuletzt auf 25,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at