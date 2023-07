SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Adval Tech-Investition eingebracht

Vor Jahren Adval Tech-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Adval Tech-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 156,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,390 Adval Tech-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Adval Tech-Aktie auf 120,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 766,77 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,32 Prozent.

Der Adval Tech-Wert an der Börse wurde auf 87,60 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

