Adval Tech Aktie

Adval Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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Profitables Adval Tech-Investment? 19.06.2026 10:04:24

SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Adval Tech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Adval Tech-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 169,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,592 Adval Tech-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (46,40 CHF), wäre die Investition nun 27,46 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 72,54 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Adval Tech eine Börsenbewertung in Höhe von 34,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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