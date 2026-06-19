Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Profitables Adval Tech-Investment?
|
19.06.2026 10:04:24
SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Adval Tech-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 169,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,592 Adval Tech-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (46,40 CHF), wäre die Investition nun 27,46 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 72,54 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Adval Tech eine Börsenbewertung in Höhe von 34,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adval Tech AG
|
10:04
|SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.06.26
|SPI aktuell: SPI steigt (finanzen.at)
|
17.06.26
|SPI aktuell: So performt der SPI mittags (finanzen.at)
|
17.06.26
|Gewinne in Zürich: SPI beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Handel aktuell: SPI mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI mittags steigen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.06.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Adval Tech AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|47,00
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.