Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Rentable Adval Tech-Anlage?
|
19.12.2025 10:03:56
SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Adval Tech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Adval Tech-Aktie an diesem Tag bei 141,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 70,922 Adval Tech-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.12.2025 gerechnet (37,00 CHF), wäre die Investition nun 2 624,11 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 73,76 Prozent verkleinert.
Der Adval Tech-Wert an der Börse wurde auf 26,29 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
