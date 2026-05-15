Adval Tech Aktie

Adval Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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Rentable Adval Tech-Anlage? 15.05.2026 10:03:59

SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Adval Tech eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Adval Tech-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 164,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hat, hat nun 6,098 Anteile im Depot. Die gehaltenen Adval Tech-Aktien wären am 13.05.2026 242,68 CHF wert, da der Schlussstand 39,80 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 75,73 Prozent gesunken.

Der Adval Tech-Wert an der Börse wurde auf 29,04 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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