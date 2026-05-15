SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AEVIS VICTORIA SA gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem AEVIS VICTORIA SA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AEVIS VICTORIA SA-Aktie 12,95 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das AEVIS VICTORIA SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 77,220 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 034,75 CHF, da sich der Wert einer AEVIS VICTORIA SA-Aktie am 13.05.2026 auf 13,40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 3,47 Prozent.

Am Markt war AEVIS VICTORIA SA jüngst 1,13 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at