SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AEVIS VICTORIA SA abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 15.09.2013 wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 7,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,286 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Die gehaltenen AEVIS VICTORIA SA-Anteile wären am 14.09.2023 267,14 CHF wert, da der Schlussstand 18,70 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 267,14 CHF, was einer positiven Performance von 167,14 Prozent entspricht.

AEVIS VICTORIA SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at