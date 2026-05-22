SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen AEVIS VICTORIA SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AEVIS VICTORIA SA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 136,364 AEVIS VICTORIA SA-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 21.05.2026 15 113,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +51,14 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AEVIS VICTORIA SA eine Börsenbewertung in Höhe von 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at