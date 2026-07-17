AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|AEVIS VICTORIA SA-Investment
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17.07.2026 10:03:58
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren eingefahren
Am 17.07.2016 wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 9,13 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 109,529 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.07.2026 1 412,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,90 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 41,29 Prozent.
Zuletzt ergab sich für AEVIS VICTORIA SA eine Börsenbewertung in Höhe von 1,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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